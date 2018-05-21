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21 Mayıs 2018 14:21

Saruhanlı’da ’Cumhur İttifakı’ istişare toplantısı

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr.

Saruhanlı’da ’Cumhur İttifakı’ istişare toplantısı

21 Mayıs 2018 14:21

Hüseyin Yaralı, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, 24 Haziran seçimlerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.


Hüseyin Yaralı’nın başkanlığında, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan Bilgiç ve Alp Serdar Tuğsal’ın katılımı ile 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 24 Haziran’da yapılacak seçimlere yönelik konuların ele alındığı toplantıda, AK Parti ile MHP arasında kurulan ’Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekildi. Başkan Yaralı, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran’da ülkemizin aydınlık geleceğe yelken açacağını, bu nedenle heyecanlı ve coşkulu olduklarını, yeni bir zafer için kolları sıvadıklarını bildirdi.


Başkan Yaralı, "24 Haziran’da inşallah liderimizi tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız. Türkiye’yi değiştiren, zincirlerimizi kırmamızı sağlayan, güçlü Türkiye’yi inşa eden milletin adamı, milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar devletimizin başına getireceğiz. 24 Haziran’da ülkemiz aydınlık geleceğe yelken açacak. Seçime sayılı günler kaldı. Düşmanlarımızın oyunlarını bozacak, dostlarımıza umut vermeye devam edeceğiz." dedi.




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