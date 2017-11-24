Saruhanlılı ev hanımları meslek edindi

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürlüğü’nce ‘Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Saruhanlı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan ‘Düz Dikiş Makineci’ kursu tamamlandı. Kursa katılan 25 ev hanımı yeni bir meslek öğrendi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında açılan kursta, kursiyer bayanlar tarafından hazırlanan ürünlerin sergileneceği programa katıldı. Başkan Yaralı, kurdelesini kestiği sergiyi dolaşıp ürünleri inceledi ve görevlilerden bilgi aldı. Kursiyer bayanlar ise kendi elleriyle hazırladıkları Türk Bayrağı işlemeli tabloyu Başkan Yaralı’ya hediye etti.

Başkan Yaralı, burada yaptığı konuşmada kursiyerin çok güzel ürünler tasarladıklarını gördüğünü, her bir ürünü beğeniyle incelediğini belirterek şunları kaydetti:

“İlçemizde ev hanımlarına meslek edindirmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli kurslar açtık. Bu kurslarımız arasında yer alan, "Düz dikiş makinesi" kursumuz bugün tamamlandı. Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğrendi, hem de günlük 20 lira cep harçlığı kazandı. Ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası primleri de İş Kur tarafından karşılandı. Kursta çok güzel eserlerin ortaya çıktığını gördük. Hepsi birbirinden değerli, el emeği göz nuru eserleri ilgiyle inceledik. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, burada öğrendikleri mesleği normal yaşantılarında da devam ettirip aile bütçelerine katkı sağlayacaklarına inanıyorum."

Konuşmasının ardından kursiyerlerin sertifikalarını veren Başkan Yaralı, 21 Eylül’de başlayan kursun 24 Kasım’da sona erdiğini, böylelikle kursu tamamlayan 25 ev hanımının yeni bir meslek edindiğini kaydetti.