Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 11:59

Saruhanlılı ev hanımları meslek edindi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tamamlanan ‘Düz Dikiş Makineci’ kursuna katılan 25 ev hanımları meslek sahibi olurken sertifikalarını Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı’nın elinde aldı.

Saruhanlılı ev hanımları meslek edindi

24 Kasım 2017 11:59


Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürlüğü’nce ‘Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Saruhanlı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan ‘Düz Dikiş Makineci’ kursu tamamlandı. Kursa katılan 25 ev hanımı yeni bir meslek öğrendi.


Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında açılan kursta, kursiyer bayanlar tarafından hazırlanan ürünlerin sergileneceği programa katıldı. Başkan Yaralı, kurdelesini kestiği sergiyi dolaşıp ürünleri inceledi ve görevlilerden bilgi aldı. Kursiyer bayanlar ise kendi elleriyle hazırladıkları Türk Bayrağı işlemeli tabloyu Başkan Yaralı’ya hediye etti.


Başkan Yaralı, burada yaptığı konuşmada kursiyerin çok güzel ürünler tasarladıklarını gördüğünü, her bir ürünü beğeniyle incelediğini belirterek şunları kaydetti:


“İlçemizde ev hanımlarına meslek edindirmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli kurslar açtık. Bu kurslarımız arasında yer alan, "Düz dikiş makinesi" kursumuz bugün tamamlandı. Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğrendi, hem de günlük 20 lira cep harçlığı kazandı. Ayrıca kursiyerlerin genel sağlık sigortası primleri de İş Kur tarafından karşılandı. Kursta çok güzel eserlerin ortaya çıktığını gördük. Hepsi birbirinden değerli, el emeği göz nuru eserleri ilgiyle inceledik. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor, burada öğrendikleri mesleği normal yaşantılarında da devam ettirip aile bütçelerine katkı sağlayacaklarına inanıyorum."


Konuşmasının ardından kursiyerlerin sertifikalarını veren Başkan Yaralı, 21 Eylül’de başlayan kursun 24 Kasım’da sona erdiğini, böylelikle kursu tamamlayan 25 ev hanımının yeni bir meslek edindiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç