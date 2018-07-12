Şehzadeler Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Şehzadeler Belediyesi, ZAFER Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçireceği projeyle kendi elektriğini kendisi üretecek. Kırançiftlik Mahallesi’nde 20 dönümlük arazide kurulacak olan 990 KW’lık güneş enerji santrali projesinin sözleşmesi geçtiğimiz gün ZAFER Kalkınma Ajansı’nın Kütahya’daki merkezinde imzalandı. İmza törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ZAFER Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve ajans yetkilileri katıldı. Kurulacak olan güneş enerji santrali ile Türkiye’ de kendi enerjisini üretecek olan sayılı belediyelerden olacak. Şehzadeler Belediyesi, ihtiyacı olan elektriğin yüzde 60’ını bu santralden karşılayacak. Şehzadeler Belediyesi olarak yapacakları güneş enerji santralinin 5 yıl içerisinde kendisini finanse edeceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2016 yılından bu yana üzerinde çalıştığımız bir projemiz vardı. Şehzadeler ilçemizde bir güneş enerjisi santrali kurmak. Kırançiftlik Mahallemizdeki 20 dönümlük bir arazimizde gerekli tüm izinleri alarak projemizi hazırladık ve ZAFER Kalkınma Ajansı’nın da enerji yatırımları ile ilgili bir hibe desteği vardı. Bu hibe destek programına başvurduk ve şükürler olsun ki projemiz kabul gördü. Şehzadeler Belediyesi olarak ZAFER Kalkınma ajansına sunmuş olduğumuz bu 5’inci projemizde kabul gördü. Şehzadeler Belediyesi olarak yapacağımız güneş enerjisi santralimize 1 milyon 200 bin TL’lik bir hibe desteği alıyoruz. Projemizin toplam maliyeti yaklaşık olarak 5 milyon TL civarında tutuyor. 990 KW üretim gücüne sahip santralimizde Şehzadeler Belediyesi olarak parklar ve sokak aydınlatmalarında kullandığımız elektriğin büyük bir kısmını buradan karşılamış olacağız. Bu proje kısa bir süre içerisinde kendi kendini finanse ediyor. Zaten aldığımız 1 milyon 200 bin TL’lik bir hibe desteğimiz var, geriye kalan kısmı da geliriyle birlikte kendi kendisini ödeyecek. Yaklaşık 4- 5 yıllık süre içerisinde bu projemiz yaptığı elektrik üretimi ile kendi kendisini finanse etmiş olacak. Bundan sonra da Şehzadeler Belediyesi kendi elektriğini üretmiş olacak” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin sıfırdan kurulan bir belediye olmasına rağmen proje yapma noktasında başarılı çalışmalar yapabildiğini ifade eden ZAFER Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, “Böylesine kısa bir sürede belediye kurmak, kalifiye insan yetiştirmek ve proje yapmak gerçekten çok zor. Bu noktada Şehzadeler Belediyesinin tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Kalkınma ajanslarının faaliyetleri sizlerin katkıları ile bir anlam kazanıyor ve değer buluyor. Şehzadeler Belediyesi olarak sizin yapmış olduğunuz bu proje ciddi anlamda önemli bir proje. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkemizde ki cari açığın yaklaşık yüzde 50’si enerjiye olan bağlılığımızdan kaynaklanıyor. Biz yenilenebilir enerji konusundaki potansiyelimizi harekete geçirdik. Yenilenebilir enerji konusunu projelendirerek kendi elektriğimizi üretebilir noktaya doğru gidiyoruz. Bundan sonra da daha ciddi projeler yapılacaktır. Bu projelerin hem Manisamıza hem de Ülkemize ciddi katkıları olacaktır. Bu anlamda böylesine anlamlı bir proje için Şehzadeler Belediyemizi de tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte çalışmalarımız olacak. Belediyemiz proje konusunda son derece tecrübeye sahiptir. Bu tecrübeyi de ger iki kurum olarak sahaya yansıttığımız zaman çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Bu projeyle birlikte Şehzadeler’de yaklaşık bin KW’lık bir santral kurulacak ve bu santralden de çok ciddi bir enerji üretimi gerçekleşecek. Bu üretimden de Belediyemizin yıllık 700 bin lira gibi de ciddi bir kazancı olmuş olacak” dedi.