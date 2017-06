Şehzadeler ’de ilk bayram ziyareti şehit ailelerine

Şehzadeler’de her yıl olduğu gibi bu yılda ilk bayramlaşma şehit aileleri ve gazilerle yapıldı. Şehzadeler İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu öncülüğünde şehzadeler ilçe protokolü, ilçe genelinde tespit edilen 5 şehit ailesi ve gaziyi evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti. Yapılan bayram ziyaretlerine Kaymakam Çorumluoğlu’nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Tosun, İlçe Müftüsü Mehmet Cesur ve ilgili daire müdürleri katıldı. Tüm Şehit aileleri ve gazilerin ramazan bayramını tebrik eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Türkiye’de huzur içerisinde ramazanı şerif yaşadık ve bir bayramı da karşılamanın sevincini coşku ile yaşıyorsak, hiç şüphesiz bunu bu cennet vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen gazilerimize borçluyuz. Bu bağlamda değerli Kaymakamımız ile birlikte şehit ailelerimizi ziyaret ediyor, şehitlerimizin ailelerinin bayramlarını tebrik ediyoruz. Bugün ziyaret etmiş olduğumuz şehit ailelerimizin şahsında, tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin mübarek ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Bu vatan ve bizler, bu topraklar için bedel ödemiş olanları asla unutmayacağız. Bizler inanıyoruz ki şehitlerimiz rabbimizin katında diridirler ve cennete en güzel makamlarla mükâfatlandırılacaklardır “ dedi.

Şehzadeler’de her bayram öncesinde ilçe protokolü ile birlikte şehit aileleri ve gazileri ziyaret ettiklerini ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu “Bayramın hemen öncesinde çalışma arkadaşlarımız ve Belediye Başkanımız ile birlikte, her bayram öncesi olduğu gibi şehir ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik ediyoruz. Her ne kadar ramazan ayı boyunca bazı iftar soflarında bir araya gelmiş olsak ta bu tür ziyaretleri de yaparak taleplerini ve şikâyetlerini dinleme fırsatımız oluyor. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Bizler huzur içerisinde bu ülkede yaşıyorsak. Bunları aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.