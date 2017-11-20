Şehzadeler’de vezneler hafta sonu da çalışacak

taksitlerinin son gününün 30 Kasım olması nedeniyle ay sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günleri de veznelerini açık tutma kararı aldı. Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar hafta sonu da Şehzadeler Belediyesinde ödemelerini yapabilecekler.

Şehzadeler Belediyesi vezneleri Kasım ayı sonuna kadar hafta sonunda da hizmet vermeye devam edecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların mağdur olmaması adına son günü beklememesi gerektiğini belirterek, “Bilindiği gibi Kasım ayı belediyelerin çevre ve temizlik vergilerinin 2.taksitlerinin tahsil edildiği bir ay. Bu nedenle Kasım ayının ikinci yarısı veznelerimizde büyük bir yoğunluk beklemekteyiz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları adına veznelerimiz Kasım ayı sonuna kadar Cumartesi ve Pazar günü de hizmet verecek. Hafta içi iş yoğunluğu nedeni ile vergilerini ödeme imkanları olmayan vatandaşlarımız Cumartesi veya Pazar günleri gelerek çevre ve temizlik vergilerinin 2.taksitlerini ödeyebilecekler. Bunun yanı sıra sistemimizde kayıtlı olan vatandaşlarımız vergilerini belediyemizin resmi internet sitesinde bulunan e-belediyecilik sistemiz üzerinde de güvenli bir şekilde yapabilirler" dedi.