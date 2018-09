Şehzadeler'in ikram çeşmesinden 740 bin kişi faydalandı

Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçenin 3 farklı noktasına monte edilen ikram çeşmeleri, kış aylarında her sabah çorba dağıtılırken, yaz aylarında da vatandaşlara akşam saatlerinde soğuk limonata ikramı yapılıyor. Yaz aylarında 140 süreyle günlük 600 litre soğuk meşrubat ikramının yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu yıl içerisinde yaklaşık 330 bin vatandaşın soğuk limonata ikramından faydalandığını ifade etti.

Okul sezonunun açılması ile birlikte her sabah çorba ikramının yeniden başlayacağını ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa'da ilk defa başlatmış olduğumuz ikram çeşmeleri projemizden her gün binlerce vatandaşımız faydalanıyor. Kış aylarında 170 gün boyunca her sabah işlerine gitmek üzere duraklara gelen vatandaşlarımıza ve öğrenci kardeşlerimize 600 litre sıcak çorba ikramımız oluyor. Yaz aylarında da çorba ikramımızın yerine 140 gün boyunca da soğuk meşrubat ikramımız oluyor. Kışın 410 bin vatandaşımız ikram çeşmemizden faydalanırken, yaz aylarında da 330 bin vatandaşımız faydalanıyor. Şehrimizin 3 farklı noktasında bulunan ikram çeşmelerimizden yıl içerisinde yaklaşık 740 bin vatandaşımız faydalanmış oluyor. Havaların sıcak olması nedeni ile bir süre daha çeşmelerimizden akşam saatlerinde soğuk meşrubat ikram etmeye devam edeceğiz. Okulların açılması ve havaların serinlemesi ile birlikte her sabah sıcak çorba ikramımızı başlatacağız” dedi.