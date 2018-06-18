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18 Haziran 2018 18:35

Sel felaketinin ardından Salihli’de yaralar sarılıyor

Etkili olan sağanak yağış ve dolunun sele yol açtığı ve büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği Manisa’nın Salihli ilçesi Poyraz Mahallesi’nde yaralar sarılmaya başlandı.

Sel felaketinin ardından Salihli’de yaralar sarılıyor

18 Haziran 2018 18:35

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, sel baskınlarının yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.


Salihli’nin Poyraz Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış ile birlikte Karapınar mevkisinde bulunan derenin taşması sonucu, baskınlar meydana gelmiş ve bölgede bulunan bazı evler zarar görmüştü. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer ve beraberindeki heyet ile birlikte bölgeye gitti. Vatandaşlarla görüşen Başkan Kayda, Poyraz Muhtarı Zeki Girgin’den bilgi aldı. Başkan Kayda, sel sularından zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa zamanda giderileceğini söyledi. Bölgede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Zeki Girgin, şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından, ekili alanların zarar gördüğünü, 6 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, evlerin duvarlarının yıkıldığını anlattı. Muhtar Girgin, Karapınar mevkisinde traktör ve motosikletlerin de sel sularına kapıldığını sözlerine ekledi.




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