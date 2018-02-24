Selendi Belediyespor lider Kula’ya geçit vermedi

Kula 4 Eylül İlçe Stadyumu’nda Şevket Teker, Kemal Namlı, Murat Şişkolar hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip 75. dakikada Velican’ın ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca Selendi Belediye Spor haftayı 3 puanla kapatarak, ligde puanını 32’ye çıkardı. Lider Kula Ülküspor ise 44 puanda kaldı. Selendi Belediye Spor takımından kaptan Çağdaş 90. dakikada 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.