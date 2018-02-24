Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 18:37

Selendi Belediyespor lider Kula’ya geçit vermedi

Manisa 1 Amatör Küme C Grubu’nda mücadele eden Selendi Belediye Spor, deplasmanda konuk olduğu lider Kula Ülküspor’u 1-0 mağlup etti.

Selendi Belediyespor lider Kula’ya geçit vermedi

24 Şubat 2018 18:37


Kula 4 Eylül İlçe Stadyumu’nda Şevket Teker, Kemal Namlı, Murat Şişkolar hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip 75. dakikada Velican’ın ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Maçın kalan kısmında başka gol olmayınca Selendi Belediye Spor haftayı 3 puanla kapatarak, ligde puanını 32’ye çıkardı. Lider Kula Ülküspor ise 44 puanda kaldı. Selendi Belediye Spor takımından kaptan Çağdaş 90. dakikada 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç