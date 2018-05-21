Selendi Demirci karayolu modernleşecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi-Demirci karayolunda kaldırım ve refüj düzenlemesi ile kaldırım düzenlemesinde engelli kılavuz çizgileri ve rampaları, bitkisel alanlar ve ışıklandırma çalışması yapacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan proje Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından da onaylandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin modern bir yol çalışması olacağını belirtti. Başkan Ergün, “Selendi Demirci karayolunda yapacağımız çalışmanın toplam uzunluğu bin 200 metre olacak. Çift gidiş çift geliş olmak üzere çift yönlü olarak tasarlandı. Kaldırım ve refüj düzenlemesi yapıldı. Rampa, bitkisel alanlar ve ışıklandırma ile burası adeta prestij yolu olacak. Projemiz Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından da onaylandı. Yakın zamanda da yapım aşamasına geçeceğiz” dedi.