Selendi’de öğrenciler SGK’yı tanıdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Selendi İlçe Müdürü Ayhan Çapın, Selendi Üç Eylül Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mahmut Çalışıcı önderliğinde ziyaret gerçekleştiren öğrenciler, SGK hakkında merak ettikleri soruları Çapın’a yöneltti. Öğrenciler kurum personellerinin çalışmalarını da yerinde inceleme fırsatı buldu. Kurum Müdürü Ayhan Çapın, çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilerin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Çapın, "Tüm yavrularımızı göstermiş oldukları meraktan dolayı gönülden kutluyorum. Kurumun işleyişi ve çalışmaları ve günümüzde sıkça sorulan soruları öğrencilerimiz bizlere sordular. Bizler de kendilerini bilgilendirdik" dedi.