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27 Mayıs 2018 18:03

Selendi’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’nın Selendi ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden olurken hayat olumsuz etkilendi.

Selendi’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

27 Mayıs 2018 18:03


Manisa’nın Selendi ilçesinde öğle saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Gök gürültülü sağanak şeklinde yağan yağmur sonrası tarım arazileri zara görürken, birçok ev iş yerini su bastı. Dağlardan inen sel suları sonrası bazı araçlar da çamur içinde kaldı. Çamur içinde kalan araçlar itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımları ile kurtarıldı. 3 gündür aralıklarla devam eden yağış bu günde etkili oldu. Öte yandan yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. Yaklaşık 2 saat yağan yağmurla dağdan inen sel suları Fatih Ortaokul yanındaki yolun çökmesine neden oldu. Selendi Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi Selendi ekipleri araçları ve evlere anında müdahale ederken itfaiye ekipleri de olaylara müdahale ederek evlerdeki suyu tahliye etti.




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