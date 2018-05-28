Selendili kiraz üreticileri tedirgin

Geçtiğimiz yıl 10 TL’ye sattıkları kirazları bu sene 2 ila 6 lira arasında tüccara sattıklarını anlatan üreticiler fiyatların düşük olması nedeniyle emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Selendi’de son yirmi yılda ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan tütüne alternatif ürün olarak bahçeler oluşturulan ve üreticinin adeta tek gelir kaynağı haline gelen kiraz, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihracatı yapılırken bu yıl alıcı bekliyor. Bu yıl kirazda rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren üretici Kurtul Gürbüz, "Bu yıl kirazda rekolte yüksek verim fazla ancak alıcı bulamıyoruz. Fiyatlar ucuz, inşallah önümüzdeki günlerde fiyatlar yükselir de emeğimizin karşılığını alırız" dedi.

Geçen yıl 10 lira olan kirazın bu yıl 2-6 lira arasında iç pazara zor sattıklarını anlatan Gürbüz, "Tüccar işine gelirse alım yapıyor işine gelmezse alım yapmıyor. Üretici olarak zor günler yaşıyoruz, Manisa’da kirazın yaklaşık yüzde 20’sini Selendi olarak bizler karşılıyoruz. Karşılığı bu olmamalı" diye konuştu.

Selendi’nin Karşıova Mahallesinde alt yapı nedeniyle çamur olan yol kenarlarında kiraz alımı yapan tüccar Muammer Şimşek ise, "İlk defa kiraz alımı için Selendi’ye geliyoruz. Buradan aldığımız kirazları Kocaeli Gebze’ye götüreceğiz. Gebze’de manava, markete ve toptancılara satacağız. 4 ton kiraz alımı yaptık. Bu rakamı önümüzdeki günlerde artırarak 8 veya 10 tona kadar çıkaracağız" dedi.