Selendili öğrenciler Badminton’da Türkiye Şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen Küçükler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini tek tek yenerek şampiyon olan Selendi Üç Eylül Ortaokulu Badminton Takımı, ilçede coşkuyla karşılandı. Ravza Bodur, Tuğçe Damar, Fadime İpek Metin ve Kadriye Mercik’ten oluşan Selendi Üç Eylül Küçük Kızlar Badminton Takımı, antrenörleri Zeliha-Okan Demir öncülüğünde 19 takım arasında birinci olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonanın ardından Selendi’ye dönen başarılı sporcuları, Selendi Demokrasi Meydanı’nda İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, Şube Müdürleri Ahmet Ataşman, Ömer Karagöz, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, sporcuların aileleri ile çok sayıda Selendili vatandaş karşıladı. Uzun bir yolculuk sonrası protokol tarafından çiçeklerle karşılanan şampiyon badmintoncuların aileleri duygusal anlar yaşadı. Kaymakam Erkut Pamuk, genç sporcuları kutlayarak, çiçek takdim etti. Kaymakam Pamuk, "Selendi Üç Eylül Ortaokulu Küçük Kızlar Badminton Takımı şampiyon olup bizleri ve Selendimizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın spor yoluyla iyi yetişmesi adına spora olan desteğimizi sürdüreceğiz. Bu takımımızın bugünlere gelmesinde emeği çok olan Okan ve Zeliha Demir öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.