Soma-Kırkağaç-Akhisar’da ulaşımda dönüşüm tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Soma-Kırkağaç-Akhisar ilçeleri arasında toplu taşıma hizmeti veren 51 araç, engelli erişimine uygun alçak tabanlı daha yeni ve modern 17 araç ile dönüşümü sağlandı. Soma Otobüs Terminali’nde düzenlenen ve Soma-Kırkağaç-Akhisar ilçeleri arasında hizmet verecek toplu ulaşım araçlarının teslim töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım, Toplu Ulaşım Kooperatifleri Başkanı ve şoförler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine devam edeceğini belirterek, “Soma-Kırkağaç-Akhisar arasındaki toplu ulaşımda kullanılacak olan araçlar günümüz teknolojisine uygun, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet sistemli, araç içi kayıt yapan kamera donanımı bulunan ve engelliler kanunu kapsamında engelli erişimine uygun, alçak tabanlı araçlar ile değişimi yapılarak, bir düzen ve sıra dahilinde bölgesel havuz sistemi içerisinde planlanan hat ve güzergahlarda çalışması için optimize ve dönüşüm çalışmaları tamamlanarak hizmete başlamıştır. 17 aracımız vatandaşlarımızın daha konforlu seyahatlerini sağlayacak” dedi.

Yapılan törenin ardından ilçeler arası toplu ulaşımda kullanılacak olan araçların teslimi yapıldı.