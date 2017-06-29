Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:10

Soma-Kırkağaç-Akhisar’da ulaşımda dönüşüm tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllar içinde başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında ilçeler arası ulaşımda kullanılacak olan toplu taşıma araçları düzenlenen törenle hizmete alındı.

Soma-Kırkağaç-Akhisar’da ulaşımda dönüşüm tamamlandı

29 Haziran 2017 17:10


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Soma-Kırkağaç-Akhisar ilçeleri arasında toplu taşıma hizmeti veren 51 araç, engelli erişimine uygun alçak tabanlı daha yeni ve modern 17 araç ile dönüşümü sağlandı. Soma Otobüs Terminali’nde düzenlenen ve Soma-Kırkağaç-Akhisar ilçeleri arasında hizmet verecek toplu ulaşım araçlarının teslim töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım, Toplu Ulaşım Kooperatifleri Başkanı ve şoförler katıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine devam edeceğini belirterek, “Soma-Kırkağaç-Akhisar arasındaki toplu ulaşımda kullanılacak olan araçlar günümüz teknolojisine uygun, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet sistemli, araç içi kayıt yapan kamera donanımı bulunan ve engelliler kanunu kapsamında engelli erişimine uygun, alçak tabanlı araçlar ile değişimi yapılarak, bir düzen ve sıra dahilinde bölgesel havuz sistemi içerisinde planlanan hat ve güzergahlarda çalışması için optimize ve dönüşüm çalışmaları tamamlanarak hizmete başlamıştır. 17 aracımız vatandaşlarımızın daha konforlu seyahatlerini sağlayacak” dedi.


Yapılan törenin ardından ilçeler arası toplu ulaşımda kullanılacak olan araçların teslimi yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!