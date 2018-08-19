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19 Ağustos 2018 20:15

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

19 Ağustos 2018 20:15

haftasında Akhisarspor, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Seleznov’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten geri geldi.


7. dakikada Fink’in ortasına Muriqi kafayı vurdu, kaleci Fatih son anda topu kornere çeldi.


11. dakikada Brabec’in ortasında Muriqi’nin kafayla indirdiği topla buluşan Musa’nın kafasında meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


15. dakikada Bilal Kısa’nın ortasında savunmanın hatasında topu önünde bulan Manu’nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


19. dakikada Robin Yalçın pasında kaleci Fatih’le karşı karşıya kalan Muriqi’nin şutunda Fatih meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.


28. dakikada Aminu’dan aldığı pasla kaleci Fatih’i geçen Samudio pasını kale önünde bekleyen Muriqi’ye aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada Seleznov, Fink’e tükürdü. Pozisyonu VAR ile kontrol eden hakem direkt kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx


Akhisarspor: Fatih xx, Ömer Bayram xx, Mustafa xx, Caner xx, Vrsajevic xx, Sissoko xx, Bilal Kısa xx, Manu xx, Sergio xx, Lopes x (Güray dk. 22 xx), Seleznov xx


Yedekler: Lukac, Aykut, Eray, Onur, Onurcan, Josue, Larsson, Bora, Kadir


Teknik Direktör: Saffet Susic


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Brabec xx, Fink xx, Saadanne xx, Robin Yalçın xx, Musa Çağıran xx, Ali Çamdalı xx, Aminu Umar xx, Muriqi xx, Samudio xx


Yedekler: Ujkani, Traore, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Oğulcan, Süleyman, Orhan


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Muriqi (dk. 28) (Çaykur Rizespor)


Kırmızı kart: Seleznov (dk. 45) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Fink (Çaykur Rizespor)




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