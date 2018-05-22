Su faturalarına 289 noktadan ödeme kolaylığı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, vatandaşlara su faturası ödeme, kartlı sayaca bakiye ve kredi yüklemeleri için Manisa il genelindeki 289 noktada hizmet veriyor. Manisa il genelindeki vatandaşların günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları güzergahlar ve otobüs duraklarının yanı sıra, ilçe merkezleri ve nüfusu yoğun mahallelerde de 24 adet SUMATİK ve 70 adet MASKİ Pratik cihazı yer alıyor. Hafta sonu ya da bayram tatili fark etmeksizin, nakit ya da kredi kartıyla SUMATİK’lerden her türlü ödeme işlemi yapılabilirken, MASKİ Pratik cihazları da online bakiye yükleyen kartlı sayaç abonelerinin kartlarına 7/24 dolum yapabilmelerini sağlıyor.

MASKİ bünyesinde görev yapan 5 adet mobil tahsilat aracıyla vatandaşın kapısına kadar hizmet ulaştırılıyor. Merkeze uzak mahallelerde ikamet eden vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan sistem sayesinde, aboneler ikamet ettikleri mahallelerde merkeze ulaşım zahmeti olmaksızın ödeme yapabilme imkanına kavuşuyorlar.

MASKİ ayrıca, 59 MASKİ tahsilat veznesinin yanı sıra, banka ya da kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler ise anlaşmalı 19 banka aracılığıyla işlem yapabiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kartı dolumu yapılan il genelindeki anlaşmalı 112 MANULAŞ noktasında da vatandaşlara nakit ya da kartla faturalarını ödeme kolaylığı sunuluyor. Ayrıca MASKİ, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi ile de yaşlı, kimsesiz, engelli ile şehit yakınları ve gazileri de özel araçlarla evlerinden alarak, abone işleri merkezine ulaşımını sağlıyor. Kendileri için oluşturan masada sıra beklemeden işlemleri tamamlanan vatandaşlar, sonrasında araçlarla tekrar evlerine bırakılıyor. Ayrıca proje kapsamında dışarı çıkma imkanı olmayan hasta ya da engelli bireylerin işlemleri ise görevli personel tarafından vatandaşların evlerinde gerçekleştiriliyor.

“Hizmet kalitemizi sürekli olarak yükseltiyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz her hizmette vatandaşlarımız için kaliteyi ve kolaylığı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini daha zahmetsiz hale getirmek için ödeme noktalarımızın sayısını gün geçtikçe arttırıyoruz. Şuan 289 noktamızda bu hizmetleri abonelerimize sunuyoruz. Gayemiz, günlük telaş içerisinde bu işlemlerin yapılmasını bir nebze olsun kolaylaştırarak, bunun abonelerimize bir yük haline gelmesini engellemek ve hizmet kalitemizi daha da yüksek seviyelere taşımaktır” dedi.