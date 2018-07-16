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16 Temmuz 2018 11:01

Tarihi mezarlığa atılan kitaplar tepki çekti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Bakır Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığında, tarihi kabirlerin üzerine birçoğu içinde duaların bulunduğu dini kitapların atılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Tarihi mezarlığa atılan kitaplar tepki çekti

16 Temmuz 2018 11:01


Mahalle Mezarlığının içerisine ve tarihi mezarların üzerine atılan onlarca birçoğu dua ve dini içerikli kitaplar, Bakır Mahallesi sakinlerinin tepkisine neden oldu. Her yere dağılan dini kitap ve dualar tepki çekerken, Bakır Mahallesi’nin yetiştirdiği büyük alimlerden Topal Osman Efendi’nin mezarının içine doldurulan eski kitaplar da vicdanları sızlattı.


Bakır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Altınöz, “Bunları yapanları kınıyorum. Yazıklar olsun. Bakır Mahalle Mezarlığında kabirlere ve yerlere dini kitaplar ve dualar atılmış. Bu bizi çok üzdü. İnşallah bunları yapanlar bulunur. Burası çöplük değil. O dini kitap ve dualar da yere atılacak bir şey değil. Gerçekten çok üzüldük” diyerek tepki gösterdi.




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