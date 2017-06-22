Tarihi yapılar hayat buluyor

Binaların cephelerini, tarihi ve kültürel dokularını koruyarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yıllardır bakımsız durumda olan yapılara adeta hayat veriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşı Mahallesi’nde kentsel sit alanında kalan sokaklarda başlattığı 2. Etap 2. Kısım Sokak Sağlıklaştırma projesinde çalışmalar özenle devam ediyor. Binaların dış cephelerinde kötü görüntüye sahip tüm detayların temizlendiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Bakımsız durumda olan yapılarda bir yandan çatı tadilatları devam ederken bir yandan da sıva yapılmakta. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çarşı Mahallesinde kentsel sit alanında kalan tarihi yapılar yeniden hayat bulacak.” dedi.

Manisa’nın tarihi ve kültürel geçmişi olan bir şehir olduğuna da dikkat çeken Gençoğlu, “Şehzadeler şehri Manisa’mızın her ilçesinde geçmişten izler bulunuyor. Zaman içerisinde yıpranan ve bakımsız durumda olan bu yapılarımıza hep beraber sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bunu önemsiyoruz. İl genelinde gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlarla bir yandan Manisa’nın çehresini korurken, bir yandan tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu anlamda kentin merkezinde yapılan bu sokak sağlıklaştırma çalışmalarının Manisa için önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.