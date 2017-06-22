Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:24

Tarihi yapılar hayat buluyor

Kentin tarihi, kültürel, turistik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için birçok proje hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşı Mahallesinde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmaları hızla devam ediyor.

Tarihi yapılar hayat buluyor

22 Haziran 2017 13:24

Binaların cephelerini, tarihi ve kültürel dokularını koruyarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yıllardır bakımsız durumda olan yapılara adeta hayat veriyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşı Mahallesi’nde kentsel sit alanında kalan sokaklarda başlattığı 2. Etap 2. Kısım Sokak Sağlıklaştırma projesinde çalışmalar özenle devam ediyor. Binaların dış cephelerinde kötü görüntüye sahip tüm detayların temizlendiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Bakımsız durumda olan yapılarda bir yandan çatı tadilatları devam ederken bir yandan da sıva yapılmakta. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çarşı Mahallesinde kentsel sit alanında kalan tarihi yapılar yeniden hayat bulacak.” dedi.


Manisa’nın tarihi ve kültürel geçmişi olan bir şehir olduğuna da dikkat çeken Gençoğlu, “Şehzadeler şehri Manisa’mızın her ilçesinde geçmişten izler bulunuyor. Zaman içerisinde yıpranan ve bakımsız durumda olan bu yapılarımıza hep beraber sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bunu önemsiyoruz. İl genelinde gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlarla bir yandan Manisa’nın çehresini korurken, bir yandan tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu anlamda kentin merkezinde yapılan bu sokak sağlıklaştırma çalışmalarının Manisa için önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!