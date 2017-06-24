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24 Haziran 2017 14:37

Tarzan anısına judo turnuvası

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Judo İl Temsilciliği tarafından Manisa Tarzanı olarak ünlenen ünlü çevreci Ahmet Bedevi anısına İller Arası Judo Turnuvası’ düzenlendi.

Tarzan anısına judo turnuvası

24 Haziran 2017 14:37


Atatürk Spor Solunu’nda yapılan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi İller Arası Judo Turnuvasına İzmir, Denizli ve Manisa illerinden çeşitli kategorilerde 51 bayan, 59 erkek toplam 110 sporcu katıldı.


Açılış seremonisinde konuşan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hayrettin Tokmakçı, “Turnuvaya Tarzan adı verilmesi çok önemli. Tarzan ömrünü Manisa’nın yeşillendirilmesine adamış bir çevre kahramanıydı. Sporcu kardeşlerimizin de Manisa’nın simgesi olan Tarzan’ı bilmeleri çok önemli, bizlerde böyle kahramanları gençlerimize ve çocuklarımıza her zaman hatırlatmalıyız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından Turnuvaya destek verenlere Müdür Vekili Hayrettin Tokmakçı tarafından Teşekkür belgesi verildi.


Oynanan müsabakalarda dereceye girenlere Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hayrettin Tokmakçı, Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan, Judo Ege Bölge Sorumlusu Zafer Şişmanlar, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Spor Şube Müdürü, Osman Korkmaz, Manisa Judo İl Temsilcisi Serhat Temür ve hakemler tarafından madalya ve başarı belgeleri verildi.




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