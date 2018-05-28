Tescillenen göl kullanılarak korunacak

Kullanılarak korumanın amaçlandığı plan kapsamında gölün çevresine kuş gözlem kuleleri ile göle balıkçı iskelelerinin yapılması planlanıyor.

Manisa’da geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescillenen Marmara Gölü el değmemiş doğal güzellikleriyle dikkat çekerken hazırlanan yönetim planıyla gölün kullanılarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. 421 kuş türünün 101 çeşidine ev sahipliği yapan Türkiye’nin en önemli göç yolu üzerinde bulunan Marmara Gölü’nde tescil kapsamında hazırlanan Sulak Alan Yönetim Planı’nın bu yılın sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.

Manisa’nın Ahmetli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü, 2017 yılının Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescillendi. Tescil kapsamında 2018 yılının Mayıs ayında ihaleye çıkan Marmara Gölü Sulak Alan Yönetim Planı’nın yıl sonunda hazırlanması bekleniyor. Yönetim planı kapsamında balıkçılık sektörü için iskeleler, doğa tutkunları ve kuş gözlemcileri için de gölün etrafına kuş gözlem kulelerinin yapılması planlanıyor.

Uluslararası öneme sahip

Marmara Gölü’nün uluslararası öneme sahip sulak alanı vasfında olduğunu ve Ulusal Sulak Alan Komisyonunca 2008 yılında koruma altına alındığını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Marmara Gölü sulak alanımız Salihli, Ahmetli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerimizin sınırları içerisinde olan ülkemizin önemli bir ulusal sulak alanıdır. Marmara Gölü sulak alanımız 2017 yılının Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescillendi. Manisa ilimizin en önemli sulak alanlarından biridir. Marmara Gölü sulak alanımız tampon bölge ile birlikte 25 bin hektarlık alanı kapsamaktadır. Ülkemizin önemli bir kuş göç yolları üzerinde bulunmaktadır. İçerisindeki biyolojik çeşitliliği ile hem balıklara hem de oradaki kuşlara doğal yaşam ortamı olarak bulunmaktadır. Bakanımız Veysel Eroğlu, Manisa iline ve Gölmarmara’daki Marmara Gölü’ne çok önem vermektedir. Kendilerinin bizlere talimatları, ’derhal buranın yönetim planı yapılsın’ şeklindeki talimatıyla 2018 yılında özel bir sektöre ihale ederek, Marmara Gölümüzün koruma-kullanma dengesini gözeterek, yönetim planını yapmaktayız. Burada balıkçılık sektörümüz bu gölden istifade etmekte, tarımsal amaçlı sulamalar yapılmaktadır. İnsanlarımız rekreasyon amaçlı buraları kullanmakta. Bu yüzden hem gölümüze sahip çıkmak, hem en iyi bir şekilde kullanmak hem de gelecek nesillere bu gölümüzü aktarmak bakanlık olarak bizim en önemli görevlerimizden birisi” dedi.

Hem kullanılacak hem korunacak

Marmara Gölü’nün biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğunu belirten Gençoğlu, "Ülkemizdeki 421 kuş türünün 101 tanesini bu bölgede görmek mümkün. Her sene kuş sayımları yapıyoruz. Bu sene 28 tür tespit ettik. 30 bine yakın kuş adedi ile karşılaştık. Marmara Gölü’nde 98 familyaya ait 394 tür ve tür altı takson bulunmaktadır. Göl çevresinde yetişen 6 bitki türü endemiktir. Ekosistem açısından bölgenin en önemli doğal, korunması gereken bir gölümüz. İnşallah hep beraber halkımızla birlikte hem gölü kullanacağız hem de kullanırken koruyacağız" şeklinde konuştu.

Yönetim planı dahilinde yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Gençoğlu şunları söyledi:

"Plan dahilinde balıkçılık sektörü açısından göle iskeleler yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda doğaseverlerin ve kuş gözlemcileri için kuş gözlem kuleleri planlıyoruz. Tarımsal amaçlı sulama ile alakalı vatandaşlara kolaylıklar getirecek düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Dediğim gibi hem gölümüzü kullanacağız hem de koruyacağız. Amacımız bu."