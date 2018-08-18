Trafiğin ortasında haber bülteni sundu

Manisa’da yayın yapan yerel televizyon kanalı ETV’nin ana haber spikeri Mustafa Başgülşen, bayramda trafik kazası yaşanmaması için, geçtiğimiz yıl başlattığı farkındalığa bu yıl da devam etti. Kurban Bayramı öncesi "Bu bayram kaza haberi sunmak istemiyorum" sloganıyla hareket eden Başgülşen, İstanbul- İzmir karayolunda akan trafiğin içinde bülteni canlı olarak sundu. Programda konuşan Başgülşen, "İstanbul-İzmir yolundan bülteni sunuyoruz. İstanbul’dan İzmir’e tatile giden tatilcilerin olduğu yoldan sunuyoruz. Dünyada bir ilke imza atıyoruz. İlk kez stüdyo dışında kalmayıp akan trafikte ana haber bültenini sunuyoruz. Böylesine bir yoğunluğun içerisinde bizlere bu izni veren Manisa Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Başgülşen’in programına Trafikten Sorumlu Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, Trafik Tescil Şube Müdürü Hüseyin Görüşlü, Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu da katıldı. Programda Erkalaycıoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ülke genelinde başlatılan ’Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ adlı proje hakkında bilgi verdi. Programa katılan çocuklar da kırmızı düdükleriyle trafik kurallarına dikkat çekti.

Program sırasında trafik ekipleri de otoyolda yaptığı uygulamada sürücülere hız kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları yönünde uyarılarda bulundu.