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17 Temmuz 2018 13:13

Traktör römorkundan düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa’da Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğünde görevli bir işçi, belediyeye ait traktörün römorkundan düşerek hayatını kaybetti.

Traktör römorkundan düşen işçi hayatını kaybetti

17 Temmuz 2018 13:13


Kaza, saat 10.15 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğüne ait seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan belediye işçisi Himmet Türkan (36) bir anda dengesini kaybederek caddeye düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Himmet Türkan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Belediye işçisi Türkan’ın ölümü belediyede büyük üzüntüye neden olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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