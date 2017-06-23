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23 Haziran 2017 16:00

Turgutalp deresi artık daha güvenli

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesinde başladığı dere temizlik çalışmasının ikinci etabını tamamladı.

Turgutalp deresi artık daha güvenli

23 Haziran 2017 16:00


MASKİ Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve taşkın sıkıntısı yaşanmayan dere yatakları için çalışıyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesinde başladığı ikinci etap dere temizlik çalışmasını da noktaladı. Mahalleden geçen derenin 750 metrelik kısmını temizleyen ekipler, koku ve haşereden dolayı sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerinin Ramazan Bayramı öncesinde rahat bir nefes almasını sağladı. Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti. MASKİ ekiplerini ne zaman arasalar sıkıntılarına hızla çözüm ürettiklerini belirten Muhtar Erdal, yapılan çalışmalar için şahsı ve mahalle sakinleri adına teşekkür etti.




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