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24 Haziran 2017 11:20

Turgutlu Belediyesi’nde bayram mutluluğu yaşandı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, bayram öncesi son mesai gününde Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve belediye personelleriyle bayramlaştı.

Turgutlu Belediyesi’nde bayram mutluluğu yaşandı

24 Haziran 2017 11:20


Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde Turgutlu Belediyesi’nde bayramlaşma mutluluğu yaşandı. Başkanı Turgay Şirin, bayram tebriklerini makamında kabul etti. Başkan Şirin’e Belediye Meclis Üyeleri Yaşar Çetinkaya, Ömer Sakı, Yaşar Kozak, Ferhat Yıldız ve Mustafa Yavaş eşlik etti. İlk olarak meclis üyeleriyle bayramlaşılırken, ardından daire müdürleri ve personelle bayramlaşıldı. Bayram öncesinin son mesai saatlerinde gerçekleştirilen makamdaki bayramlaşmada gerek bina içerisinde gerekse sahada hizmet veren tüm çalışanların aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Şirin, bayram süresince görev başında olacak çalışanlara hayırlı işler dileyerek, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.




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