Turgutlu’da geleceğin oyuncularını yetiştiren kurs

‘Geleceğin Oyuncuları Yetişiyor’ hareket ederek küçük yaşta tiyatro eğitimlerine başlayan Turgutlu Belediyesi, Atatepe’de bulunan TURBEM Gençlik Merkezinde tiyatro kurslarına devam ediyor. Amaçlarının öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak olduklarını belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Turgutlu Belediyesi olarak ‘Geleceğin Oyuncuları Yetişiyor’ düşüncesinden hareket ederek küçük yaştaki öğrencilerimize tiyatro eğitimi vermeye başladık. Atatepe’de bulunan TURBEM Gençlik Merkezi’nde tecrübeli hocalarımız ile öğrencilerimiz eğlenerek öğreniyorlar. Kişisel gelişimine de katkıda bulunuyorlar. 10-15 yaş ve 15 yaş üstü tiyatro kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyenler Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne veya Atatepe TURBEM Gençlik Merkezine müracaat edebilirler” dedi.