Turgutlu’da mahalleler parke taşıyla yenilendi

Turgutlu’da 110 sokak üzerinde yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, çalışmalar kapsamında alt yapıları tamamlanan ve kullanımı bozulmuş olan sokakları yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 6 mahallede bulunan 7 sokak 10 bin metrekare parke taşıyla yenilendi. Sokakların kullanıma açıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere ilçemizde genelinde 110 sokak üzerinde bir yenileme projesi başlattık. Bu çalışmalar kapsamında alt yapıları tamamlanan cadde ve sokaklarımız yenileyerek yeni bir görünüme kavuşturuyoruz. Devam eden çalışmalar neticen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Mustafa Kemal Mahallesi Semerkand Sokak ve Candan Sokak, Yıldırım Mahallesi Yalı Sokak, Subaşı Mahallesi Çavdar Sokak, Selvilitepe Mahallesi Algan Sokak, Yedieylül Mahallesi Spor Sokak ve Bozkurt Mahallesi Yorulmazlar Sokak üzerinde yaklaşık 10 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Sil baştan yenilenen sokaklarımız kullanıma açıldı. Çalışmalarımızı devam ediyor ve tüm hızımızla sürdürüyoruz. Yenilenen sokaklarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.