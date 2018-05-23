Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 13:51

Turgutlu’da mahalleler parke taşıyla yenilendi

Turgutlu Belediyesi, 6 mahallede bulunan 7 sokak üzerinde 10 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Turgutlu’da mahalleler parke taşıyla yenilendi

23 Mayıs 2018 13:51


Turgutlu’da 110 sokak üzerinde yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, çalışmalar kapsamında alt yapıları tamamlanan ve kullanımı bozulmuş olan sokakları yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 6 mahallede bulunan 7 sokak 10 bin metrekare parke taşıyla yenilendi. Sokakların kullanıma açıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere ilçemizde genelinde 110 sokak üzerinde bir yenileme projesi başlattık. Bu çalışmalar kapsamında alt yapıları tamamlanan cadde ve sokaklarımız yenileyerek yeni bir görünüme kavuşturuyoruz. Devam eden çalışmalar neticen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Mustafa Kemal Mahallesi Semerkand Sokak ve Candan Sokak, Yıldırım Mahallesi Yalı Sokak, Subaşı Mahallesi Çavdar Sokak, Selvilitepe Mahallesi Algan Sokak, Yedieylül Mahallesi Spor Sokak ve Bozkurt Mahallesi Yorulmazlar Sokak üzerinde yaklaşık 10 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Sil baştan yenilenen sokaklarımız kullanıma açıldı. Çalışmalarımızı devam ediyor ve tüm hızımızla sürdürüyoruz. Yenilenen sokaklarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç