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25 Haziran 2018 15:20

Turgutluspor sağ kanat oyuncusunu buldu

TFF 3.

Turgutluspor sağ kanat oyuncusunu buldu

25 Haziran 2018 15:20

Lig temsilcisi Turgutluspor dış transferde kadrosuna 25 yaşında ki sağ kanat oyuncusu Necmi Çoban’ı dahil etti.


Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Turgutluspor, Payasspor’da forma giyen Necmi Çoban’ı transfer etti. Yozgatspor’da profesyonel olan Necmi Çoban daha sonra Sorgun Belediyespor, Ankara Adliyespor ve son olarak ta Payasspor formalarını giydi.


Turgutlu Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde kulüp başkanı Hakan Sezer ve kulüp yöneticileri hazır bulundu. 2 yıllık sözleşme imzalayan Necmi Çoban, "Bu sezon hedef büyük ve bu hedef doğrultusunda takımıma katkı sağlayacağım. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.


Kulüp Başkan Hakan Sezer’de prensip anlaşmasına vardıkları isimlerin olduğunu ve hafta içinde bu imzaların geleceğini dile getirdi.




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