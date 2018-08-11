Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

Türk yemeklerinin tadına hayran kalan turistler her gün restoranı tıka basa dolduruyor.

Manisa’da aşırı kiloları sebebiyle seyahat etme özgürlüğü kısıtlı olan Tolga Özgürler (29), geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak 68 kiloya kadar düştü. Aşırı kiloları sebebiyle gerçekleştiremediği hayallerini bir bir hayata geçiren Özgürler, Brezilya, Fas, Yunanistan ve Singapur’un ardından son olarak Tayland’a giderek tatil yaptı. Denizi, güneşi ve doğal güzelliklerine kapıldığı Tayland’ın Phuket Adasında yaşamaya karar veren Özgürler, adada Türk restoranı açmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonucu adada bir Türk restoranı açan genç girişimci, beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Türk yemeklerine hayran kalan Taylandlılar ve adaya gelen yabancı turistler, restoranın kapısında kuyruk oluşturuyor. 6 masayla açtığı restoranında şu an günlük 7 bin yabancı turiste hizmet veren Özgürler, memleket hasretiyle pişirmeye başladığı yemekleri ile kısa sürede tüm Tayland’a ün saldı.

Manisalı genç girişimci Tolga Özgürler, Tayland’ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket’e açtığı ’Phuket Turk Turkish Restaurant’ ile Türk mutfağını Taylandlı ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlere tanıtıyor.

Londra’da şube açmaya hazırlanıyor

Memleketinden uzakta dünyanın diğer ucunda yabancılara Türk yemeklerini sevdirmenin gururunu yaşadığını belirten Özgürler, başta Londra’da olmak üzere farklı ülkelerde de şube açma çalışmalarına başladığını söyledi. Taylandlıların Türk yemeklerini sevdiğini, gelen yabancı müşterilerine yemek hizmeti vermenin yanı sıra Türk kültürünü de öğretmeye çalıştığını kaydeden Özgürler, "Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü mezunuyum. Üniversiteyi dışarıdan halkla ilişkiler ve işletme üzerine okudum. 130 kilo olduğum için seyahat etmede zorlanıyordum. Geçtiğimiz sene tüp mide ameliyatı oldum. Spor desteğiyle de 68 kiloya kadar düştüm. Aşırı kilolarımdan dolayı daha önce gezemediğim için Brezilya, Fas, Yunanistan ve Singapur’a giderek tadını çıkarmaya başladım. Son olarak Tayland’a gittiğimde orada Türk lokantalarının yetersiz olduğunu gördüm. Hazır aşçılık bölümü mezunu da olduğumdan, burada bir restoran açmak istedim. Ailemin de desteğini aldım. İlk olarak 6-7 masayla başladım. İlgi arttıkça iş yerimi büyüttüm. Şuanda günlük 7 bin insana hizmet veriyorum. Allah’a şükürler olsun bunu bende beklemiyordum. Gelen turistlere Türk yemeklerinden ziyade Türk kültürünü de öğretmeye çalışıyorum. İşlerim çok iyi. Yakın zamanda Londra 3’üncü bölge de şube açma planım var. Bunun hazırlıkları içerisindeyim" dedi.