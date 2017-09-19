Uygulamalı Girişimcilik Kursu mülakatları başladı

80 girişimcinin faydalanacağı kurslarda adaylar ile görüşmeler yapılırken, belirlenecek adayların 3 grup halinde kurslara başlayacağı öğrenildi.

İşsizlik sorununa çözüm üretmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak adına çalışmalar yürüten Turgutlu Belediyesi, KOSGEB işbirliği ile ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne başlıyor. 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler öncesi girişimci adayları ile mülakatlar yapılmaya başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) Konferans Salonu’nda başlayan mülakatlar sonunda 80 kişi kurslara katılmaya hak kazanacak. Kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilere Turgutlu Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile böyle bir kursun düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İşsizlik gerek ilçemiz gerekse ülkemiz adına önemli bir sorun olmakla beraber, bizler de bu sorunu çözebilecek istihdama yönelik projelere öncelik veriyoruz. Kurumumuz olarak girişimcilere yeni pencereler açmak ve kendi işlerini kurma fırsatı tanımak, desteklemek adına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Turgutlu Belediyesi olarak imzaladığımız protokolle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başlatmış bulunuyoruz. Kursa katılmak isteyen ve Belediyemize başvuruda bulunan adaylar ile mülakat görüşmelerine başlanıldı. İstenilen niteliklere sahip olan 80 girişimci kursa katılmaya hak kazanacak. 3 grup halinde olacak olan kursların ilki 25 Eylül Pazartesi günü Belediyemiz Meclis Salonu’nda başlayacak ve 4 gün sürecektir. İkinci grup kurs ise 2 Ekim tarihinde başlayacak ve üçüncü ve son grubun kursu ise 17 Ekim tarihinde başlayacaktır. Şimdiden kursa katılmaya hak kazanacak olan ve kendi işinin patronluğunu yapacak olan girişimcilerimize başarılar diliyor ve tebrik ediyorum” dedi.