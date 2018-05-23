Vali Güvençer Manisa Tabip Odasının yeni yönetimini kabul etti

Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde göreve gelen Başkan Şahut Duran ve Yönetim Kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kendilerini kabulü nedeniyle Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e teşekkür eden Oda Başkanı Şahut Duran, konuşmasında, “Manisa Tabip Odası’nın seçilmiş yeni yönetim kurulu olarak hem tanışma, hem de bundan sonraki işbirliği açısından sizlerin taleplerini almak, sağlık alanında yapılacak düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunmak için buradayız. Tabip Odası olarak umarım bundan sonrası için Manisa’ya hayırlı işler yaparız” dedi.

Nazik ziyaretleri için Başkan Duran ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Güvençer de, “Malum seçim yenilendi, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanımız seçildiler. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bir meslek örgütü olarak Manisa’ya hizmet yolunda bizim hem resmi, kanuni, hem de aynı zamanda hemşehrilik hukukundan kaynaklanan, insani paydaşlarımız meslek örgütleri. Türk Tabiplerini temsil eden bir meslek odası olarak, Türk Tabiplerinin, elbette, odanın nezdinde, çok özel bir önemi, çok özel bir yeri var. Değerli arkadaşlarıma öncelikle mesleki sorunlarının hallinde, meslektaşlarının sorunlarının temsilinde, onların güç birliğinin sahaya yansımasında yapacakları çalışmalarda kolaylıklar dilerken, inşallah sorun çözmekten ziyade, Manisa’ya yeni bir şeyler katmak adına, hep birlikte çıkacağımız yolda, değerli, arkadaşlarımızı temsil ettikleri grupla birlikte, Manisa’ya hizmet yolunda yanımızda görmek, bizi mutlu eder, mutlu edecek, bunda hiçbir kuşkumuz yok. Bugüne kadar da diğer tüm meslek örgütlerinde olduğu gibi Tabipler Odamız da Manisa’ya ilişkin uzlaşmanın sağlanabildiği hususlarda hep vilayetle, yerel yönetimle birlikte oldular. İnşallah yeni yönetimle bu bir ivme de kazanacak” diye konuştu.