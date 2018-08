Vali Güvençer’den uygulama noktalarında denetleme

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kurban Bayramı öncesinde sürücülerin güvenli seyahat etmeleri amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından kurulan trafik uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek denetleme yaptı. Ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Güvençer, jandarma ve polisin Kurban Bayramını da kutladı.

Vali Güvençer, uzun tatil süresince yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarının derinden üzdüğünü belirterek alınan önlemlerin uygulamalarını ve çalışan personeli görevleri başında ziyaret ederek çalışmalarını yakından gördüklerini söyledi. Vatandaşların Kurban Bayramını can güvenliği, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmelerinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Vali Güvençer, “Ne yazık ki ülkemizin ve milletimizin gerçekliği, bayram mutluluk ve heyecanı yaşanırken, insanlar birbirine ulaşmak, kavuşmak isterken, bazen ihmaller, bazen de ihlaller ile çok ciddi trafik kazaları ve bu kazaların oluşturduğu yaralanmalar ve can kayıpları ile karşılaşıyoruz. Kurban Bayramının huzur içerisinde geçmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini alırken, trafik güvenliğini sağlamak için de her zaman olduğu gibi bayram öncesinde özel tedbirler geliştirdik. Bayram öncesinde emniyet ve jandarmamız ile bir araya gelerek, bayram süresince alınacak tedbirleri planladık. Bayrama mahsusen trafik güvenliğinden sorumlu arkadaşımızın sayısını artırdık. Bu arkadaşlarımız Manisa genelinde trafik güvenlik devriyelerimiz ve noktalarımızda vatandaşlarımızın kurallara uygun seyirlerinin temini için, görevlerinin başındalar. Biz de bu uygulama noktalarında görevlerinin başında olan arkadaşlarımızın faaliyetlerini yerinde görmek, gözlemlemek, hepimiz adına onlara teşekkür etmek, ayrıca varsa sorunlarını dinlemek, bu sorunları birlikte görüp, gözlemleyip gidermek üzere tedbir almak için buradayız. Hem denetleme, hem tespit, hem de kutlama ziyaretine çıktık” dedi.

Vali Güvençer, trafik ekiplerinin görev yaptığı araçlarda da incelemede bulunarak bilgi aldı. Trafik uygulama noktalarında görev yapan trafik ekipleri de Vali Güvençer’e kolonya, şeker ve çikolata ikram ettiler.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in denetleme ve kutlama ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile ilçelerinde Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe ve Akhisar Kaymakamı Kaan Peker eşlik etti.