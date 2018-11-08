Velilerden öğrenciyi darp ettiği iddia edilen öğretmene destek

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sınıftaki öğrencisini darp ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan öğretmene, bazı öğrenci velilerinden destek geldi.

Turgutlu'da dün ilkokul 3. sınıf öğrencisini darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen öğretmen Latif Y.'ye bazı öğrenci velileri destek oldu. Öğretmenin eski ve yeni velileri bir araya gelerek, iddiaları kabul etmediklerini ve öğretmenlerinin arkasında olduklarını dile getirdi.

Cumhuriyet İlkokulunda veliler adına bir açıklama yapan Semra Yiğitcan, "Bizler Latif öğretmenin eski ve yeni velilere olarak bu olaydan dolayı duyduğumuz üzüntüyü belirtmek ve sosyal medyaya yansıyan bu haberin çok saptırıldığını düşündüğümüz için burada toplandık. Yıllarını bu mesleğe adamış Latif öğretmenimiz sadece çocuğa A-B-C'yi öğreten bir öğretmen değildir. Çocukların ruhsal, kişisel gelişimi ile aileleri ve arkadaşlarıyla olan sorunlarını da ve sosyal ilişkileriyle yakından ilgilenen bahaneci bir tutum sergilemeyen bir öğretmendir. Söz konusu öğrenci olay sonrası başka bir veli tarafından evinde misafir edilmiştir. Ev sahibi velinin ifadesine göre, çocuğun herhangi bir yerinde bir iz olmadığı, psikolojik olarak da gayet normal tavırlar sergilediği söylenmektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini rica ediyoruz. Latif öğretmen gibi bir öğretmeni mesleğe küstürmek Turgutlu eğitimine en büyük kötülüktür. Bizler veliler olarak yalnız bırakmayacağımıza ve gerçeğin ortaya çıkacağı zamana kadarda arkasında olduğumuzu belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Dün, Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hatice Nur Aytekin (8), sınıf öğretmeni Latif Y. tarafından derste boğazı sıkılıp havaya kaldırılarak, tokat atıldığı iddia edilmiş ve küçük öğrencinin annesi Arzu Aytekin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek öğretmenden şikayetçi olmuştu.

Anne Arzu Aytekin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim kızımı boynundan tutmuş havaya kaldırmış ve tokat atmış. Bu öğretmen bu davranışlarını yaptıktan sonra çocukları korkutuyormuş, ‘Ailelerinize söylemeyin' diyormuş. Çocuğun söyledikleri bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.