Yangın ekibi şehit meslektaşlarını unutmadı

Çalışanlar, şehit arkadaşlarının fotoğraflarını çerçeveleterek ekip binasının en güzel köşesine astı.

Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaköy Orman Yangınlarıyla Mücadele Ekibi, geçmişte orman yangınlarında şehit olmuş meslektaşlarına vefa örneği sergiledi. Orman yangınlarıyla mücadele ekibi, 1987, 1994 ve 2001 yıllarında orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları sırasında şehit düşen Mustafa Konuk, Mehmet Ali Erman, Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Mutlu ve Mehmet Büke’yi unutmadı. Orman yangın ekibi şehit arkadaşlarının fotoğraflarını büyültüp çerçevelettikten sonra ekip binasının en güzel köşesine astı.

Akhisar Orman İşletme Şefi Müjde Kaya Alaca, Türkiye’de orman yangınları ile mücadele çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü mühendisinden, işçisine, orman muhafaza memurundan, pilotlara kadar toplam 114 şehit verdiğini belirterek, bu şehitlerden 32 personel sadece İzmir ve Manisa ormanlarında çıkan yangınlarda verildiğini ifade etti. Alaca, konuşmasını su sözlerle sürdürdü:

"Manisa ilinin göz bebeği olan Akhisar’ın verimli ormanlarının yaz aylarındaki en büyük düşmanı olan orman yangınlardan korumak için yangın ekiplerimiz 7/24 göreve hazır olarak beklemektedir. Orman yangınlarıyla mücadele ederken teknik elamanından işçisine kadar iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyuyoruz. Çünkü bu kurallar bizi hayata bağlıyor, zarar görmememizi sağlıyor. Görevi başında şehit düşen tüm orman çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum."