Yapıln çalışmalarla erken teşhis sayıları arttı

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle prostat kanserine dikkat çekmek ve farkındaığı artırmak için hayata geçirilen projede büyük bir başarı elde edilerek erken teşhis sayılarında artış yaşandı.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz, “Manisa’da yaptığımız detaylı analizler sonucunda, ilimizde yaşayan erkek nüfusun yüzde 17,6’sının Prostat Hastalıkları açısından riskli grupta yer aldığını tespit ettik. Ayrıca Prostat Kanseri için spesifik bir tetkik olan PSA ölçüm sayılarının beklenilenin altında olması da yine ilimizde konu hakkında farkındalığın düşük olduğuna işaret etti. Bu doğrultuda, Genel Sekreterliğimizin öncülüğünde, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle bir eylem planı oluşturuldu. Bu plan kapsamında prostat ile ilgili farkındalığı artıracak bir proje başlatıldı. Projeye Johnson &Johnson koşulsuz destek sağladı.” dedi.

Erken teşhisin hayat kurtardığı Prostat Kanseri ile ilgili proje başlangıç tarihi olan Eylül 2016’da Manisa Devlet Hastanesinde tüm branşların katılımı ile Üroonkoloji Konseyi oluşturulduğunu dile getiren Korkmaz, “Ayda 2 defa düzenli toplanan konseyde Tıbbi Onkolog, Radyasyon Onkoloğu, Ürolog, Patolog, Radyolog ve Nükleer Tıp uzmanından oluşan hekimlerimiz tarafından tüm tetkikleri incelenen hastalarımıza en doğru tedavi yaklaşımları uygulanmaya başlandı. Yine proje kapsamında, il merkezindeki tüm din görevlilerine yönelik hastalık ile ilgili bilgilendirme eğitimleri düzenlendi. İlçe belediyelerinde personellere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. İlan, afiş gibi basımlar da farkındalığın artmasında etkili oldu. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar sonucunda, 6 aylık proje döneminde, üroloji muayene sayısında yüzde 18, PSA tetkik sayısında yüzde 21, yapılan biyopsi sayısında ise önemli oranda artış sağlanarak Prostat kanserinde erken teşhis edilen hasta sayımızda yüzde 77 artış oldu.” diye konuştu.

Tüm sağlık birimleri ile üroonkoloji alanı da dahil olmak üzere hastalara kaliteli sağlık hizmetini vermek ve onların yaşam standartlarını yükseltmek için her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Genel Sekreter Korkmaz şunları söyledi:

“Hastaların tedavilerine ulaşabilmeleri adına pozitif sonuçlarını gözlemlediğimiz bu çalışmaya destek veren ilgili branşlardaki hekim arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza hastalarımız adına teşekkür ediyorum. Ayrıca proje sürecine koşulsuz destek sağlayan Johnson & Johnson’a da teşekkürlerimizi sunuyorum.”