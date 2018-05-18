Yetenek taramalarıyla geleceğin sporcuları belirlenecek

Proje kapsamında ilkokul 3. sınıftaki 17 bin 500 öğrenciye yetenek taraması yapılacak ve uygun görülen çocuklar spora yönlendirilecek.

‘Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme’ projesi tüm Türkiye ile aynı anda Manisa’da da başladı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda başlayan taramalarda 34 kişilik kadro çocuklara çeşitli testler uyguluyor.

Amaç uluslar arası düzeyde başarılı sporcular

Tüm Türkiye’de aynı anda başlatılan projede, sporcuların yetenek taramasından geçirilerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefleniyor. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, sportif eğitim uzmanları ve beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte yürütülen yetenek taramalarının büyük bir özenle gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devam edecek projede 20 beden eğitimi öğretmeni ve 14 antrenör olmak üzere toplam 34 kişilik kadro gözetiminde yapılan testlerde; boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılacak. Yetenek taraması sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirecek.

Sportif yetenek tarama testi ilkokulda 3. sınıflara uygulanacak olup, Manisa’da 17 bin 500 öğrenciye proje kapsamında yetenek taraması yapılacağı öğrenildi. Çocukların, yetenekleri doğrultusunda okullarda beden öğretmenleri tarafından en doğru şekilde spora yönlendirilmesi sağlanacak.