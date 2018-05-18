Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:23

Yetenek taramalarıyla geleceğin sporcuları belirlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen ‘Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme’ projesi Manisa’da da başladı.

Yetenek taramalarıyla geleceğin sporcuları belirlenecek

18 Mayıs 2018 11:23

Proje kapsamında ilkokul 3. sınıftaki 17 bin 500 öğrenciye yetenek taraması yapılacak ve uygun görülen çocuklar spora yönlendirilecek.


‘Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme’ projesi tüm Türkiye ile aynı anda Manisa’da da başladı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda başlayan taramalarda 34 kişilik kadro çocuklara çeşitli testler uyguluyor.



Amaç uluslar arası düzeyde başarılı sporcular


Tüm Türkiye’de aynı anda başlatılan projede, sporcuların yetenek taramasından geçirilerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefleniyor. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, sportif eğitim uzmanları ve beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte yürütülen yetenek taramalarının büyük bir özenle gerçekleştirildiği öğrenildi.


Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devam edecek projede 20 beden eğitimi öğretmeni ve 14 antrenör olmak üzere toplam 34 kişilik kadro gözetiminde yapılan testlerde; boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılacak. Yetenek taraması sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirecek.


Sportif yetenek tarama testi ilkokulda 3. sınıflara uygulanacak olup, Manisa’da 17 bin 500 öğrenciye proje kapsamında yetenek taraması yapılacağı öğrenildi. Çocukların, yetenekleri doğrultusunda okullarda beden öğretmenleri tarafından en doğru şekilde spora yönlendirilmesi sağlanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç