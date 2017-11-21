Yunusemre Belediyesi genç sporculara yeni bir tesis kazandırıyor

Sporu ve sporcuyu her daim destekleyen Yunusemre Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği çalışmalar ile vatandaşların takdirini kazanıyor. İlçede birçok spor tesisi açan Yunusemre Belediyesi, Muradiye Altyapı Tesisleri’nin futbol sahasının yanındaki alanda yeni bir sosyal tesis yapıyor. İçerisinde çeşitli kursların verileceği derslikler, kafeterya, soyunma odalarının bulunduğu tesisi Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar ile birlikte inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, tesisin kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Muradiye Altyapı Tesisleri’nin futbol sahası yanında bulunan alanda yapımına başladığımız tesisimizin inşaatı hızla sürüyor. Bu tesisimizin içerisinde sporcularımızın faydalanabileceği giyinme kabinleri, çeşitli kursların verileceği derslikler, sinema ve televizyon gibi birçok alanda faydalanılacak bir sosyal tesisi kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız” dedi.