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18 Mayıs 2018 11:54

Yunusemre’de iftar sofrası Pelitalan’da kuruldu

Yunusemre Belediyesi Ramazan ayının 2.

Yunusemre’de iftar sofrası Pelitalan’da kuruldu

18 Mayıs 2018 11:54

gününde iftar sofrasını Pelitalan Mahallesi’nde kurdu.


Yunusemre’de Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçiyor. Yunusemre Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar sofralarının ikinci durağı Pelitalan Mahallesi oldu. Yaklaşık bin 200 kişinin ağırlandığı iftar yemeğine Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Can Mercül ve Şaver Yüksel, Belediye Meclis Üyeleri Necip Denktaş ve Ozan Otçuoğlu katıldı. Edilen duaların ardından Başkan Çerçi, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Pelitalanlılar’ın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çerçi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Kurulan oyun parkurunda güzel vakit geçiren çocuklar, Başkan Çerçi’ye teşekkür etti.




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