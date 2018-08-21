Yunusemre Belediyesi, bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin bayramı bayram tadında yaşaması için harekete geçti. Yunusemre Belediyesi, YUNUSEV ve hayırseverlerin katkılarıyla yaklaşık 3 bin aileye kurban eti dağıtıldı. Bayram Namazını Yenimahalle Yeşil Cami’de kılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, namaz sonrasında AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, Kurban Bayramı’nın Manisa, Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, kesilen kurbanların kabul olmasını diledi. Namazın ardından Muradiye Kurban Kesim Alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Çerçi’ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Belediye Meclis Üyesi Arif Alkan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mustafa Süzer, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Zabıta Müdürü Özgür Esin eşlik etti.

Bayramda kurban kesemeyen vatandaşlara dağıtılmak üzere YUNUSEV ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla 45 büyükbaş hayvan kesildiğini kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, kurban etlerinin aynı gün içerisinde kurban kesemeyen yaklaşık 3 bin aileye ulaştırılacağını belirtti. Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Bu yıl yine Yunusemre Belediyesi olarak YUNUSEV ve hayırseverlerimizin katkılarıyla birlikte bir organizasyon yaptık. 45 büyükbaş ve birkaç küçükbaş hayvanımızı kestik. Kasaplarımızın tasnifleriyle kurbanlarımızı, kurban kesemeyen vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Yaklaşık 3 bin vatandaşımıza kurban eti dağıtacağız” diye konuştu. Bayramın ilk günü ev ziyaretleri de yapan Başkan Çerçi, kurban eti dağıttı, vatandaşlarla sohbet etti. Ailelerin sıkıntılarını da dinleyen Belediye Başkanı Çerçi, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.