Yunusemreli güreşçilerden büyük başarı

Güreş takımı sporcusu Yusuf Çakır da aynı şampiyonada 48 kg’de Türkiye 8’incisi ve Türkiye’nin en centilmen sporcusu ödülünü aldı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 13 - 15 Yaş Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde etti. Şampiyonada takım sporcusu Servet Angi, 38 kg’de Türkiye ikincisi olurken; Yusuf Çakır da aynı şampiyonada 48 kg’de Türkiye 8’incisi oldu ve Türkiye’nin en centilmen sporcusu ödülünü aldı.

Başarılı sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin özverili çalışma ve destekleri ile sporcularımız her branşta elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Bu başarılara bir yenisini eklediğimiz için mutluyuz. Güreş takımı sporcularımızdan Servet Angi Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 13 - 15 Yaş Greko - Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 38 kg’de Türkiye ikinciliğini elde etti. Aynı şampiyonada sporcularımızdan Yusuf Çakır da 48 kg’de Türkiye 8’incisi oldu ve Türkiye’nin en centilmen sporcusu ödülünü aldı. Başta gelecek vaat eden sporcularımız olmak üzere yakalanan başarıda emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.