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23 Mayıs 2018 18:02

240 kişilik kadroya bin 629 başvuru

Mardin’in merkez Artuklu Belediyesi bünyesinde 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere alınacak olan 240 kişilik geçici işçi kadrosu için bin 629 kişi başvuruda bulundu.

240 kişilik kadroya bin 629 başvuru

23 Mayıs 2018 18:02


İşkur’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Artuklu Belediyesi bünyesinde 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere alınacak olan 240 kişilik geçici işçi kadrosuna bin 629 kişinin başvuruda bulunması üzerine kura çekimi yapıldı. 21 Kasım Şehir Stadyumunda noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleşen kura çekiminde çıkan isimler vatandaşlarla eş zamanlı paylaşıldı. Kurada isimleri çekilen vatandaşlar mutlu olurken, diğer vatandaşların üzüntüleri ise yüzlerine yansıdı.


Kura çekiminin ardından açıklama yapan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Hem işsiz kardeşlerimizin istihdamı hem de belediye hizmetlerimizin daha kapsamlı, daha etkili gerçekleşebilmesi için İşkur desteğiyle personel istihdamı sağlamak amacıyla girişimde bulunduk. Noter huzurunda, halka açık, son derece şeffaf ve adil olarak gerçekleşen kura sonucunda 240 vatandaşımızla geçici süreli olarak çalışmaya başlayacağız. Hem belediyemize hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.




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