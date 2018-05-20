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20 Mayıs 2018 15:33

300 yıllık kasrı restore edildi

Mardin meydan başından bulunan 3 yüz yıllık Kermozade Hacı Mehmet Ağa Meydanbaşı Kasrı, Kermozade Hacı Mehmet Ağa Vakfı Başkanı Çetin Kerimoğlu tarafından restore edilerek tarihe kazandırıldı.

300 yıllık kasrı restore edildi

20 Mayıs 2018 15:33


Mardin’de Kermozade Hacı Mehmet Ağa vakfına ait çok sayıda tarihi değere sahip iş yeri, kasır, köşk ve konut bulunduğunu ifade eden, Vakıf Başkanı Çetin Kerimoğlu, her biri tarihi değer olan bu taşınmaz varlıklara en iyi şekilde sahip çıktıklarını ifade etti. İş yeri ve konutların aslına uygun olarak restore edildiğine vurgu yapan Vakıf Başkanı Kerimoğlu, son olarak Meydanbaşı’nda bulunan kasrı restore ederek düzenlediğini söyledi. Kerimoğlu, "Dedelerimizin kurdukları vakfa ait tarihi değere sahip, köşk kasır, iş yeri ve konut var. Hepsinin restorasyonunu yaptık. Meydanbaşı mevkiinde bulunan ve çok hasar gören 300 yıllık Kermozade Mehmet Ağa Kasrı’nı da aslına uygun düzenledik. Önünde bulunan, geçmişte eğlence mekanı olarak kullanılan geniş bir alanı da çimledik. Usulüne uygun çalıştıracak kiracı bulursak vereceğiz. Tarihi değerlerimize ve dedelerimizden kalan eserleri gelecek nesillere taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.




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