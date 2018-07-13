Mardin’in Kızıltepe İlçe Müftülüğüne gelerek Müslüman olan Schödorf, Ali ismini aldı.

Alman vatandaşı olan 74 yaşındaki Jürgen Werner Schödorf, 14 yıl önce Mardin Kızıltepeli Hasan Emrek ve ailesi ile komşu oldu. İki aile kısa sürede kaynaştı. Mardinli ailenin Müslüman olmasından etkilenen Schödorf, Müslüman olmak istediğini söyledi. Kızıltepeli aile ile birlikte ilçeye gelen Schödorf, Kızıltepe İlçe Müftülüğü’ne geldi. Buradaki törende Kelime-i Şehadet getiren Schödorf, Ali ismini aldı. Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı’dan ihtida belgesini alan Ali’nin mutluluğu gözlerine yansıdı. Müftü Taşçı, Aliy’e Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Törende konuşan Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı, Jürgen Werner Schödorf’in uzun süre yapılan dostluk sonucu İslamiyet’i seçtiğini dile getirdi. Taşçı, “Almanya’dan buraya misafir gelen ve Murat ile Hasan kardeşimiz ile beraber uzun bir süredir dostluğu olan kardeşimiz onlarla beraber uzun süre yaptığı dostluk sonucu İslamiyet’i seçti. Bizim müftülüğümüze müracaat etti. Biz de İslam hakkında gereken bilgiyi verip Kelime-i Şehadet getirdikten sonra Müslüman oldu. Kendilerine Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Dileğimiz bu tür hidayet durumlarının artması, İslam’ı bilmeyen ve öğrenmeyenlerin İslam ile müşerref olmasıdır. Bu kardeşimiz ismini Ali yaptı. Çünkü ona İslamiyet’i anlatan ve onu camiye götüren ve İslamiyet’in güzelliklerini ona gösteren Ali ismindeki birisi. Bu isim ona hayırlı olsun” dedi.

Jürgen Werner Schödorf’e İslamiyet’i anlatan komşusu Hasan Emrek ise, Werner Schödorf’in çok hayırsever biri olduğunu vurguladı. Ermek, “Herkes onu çok seviyor. Orada bir şey olduğu zaman biz ona telefon açıyoruz. Bize yardım ediyor. Hiç hayır demiyor. 14 sene onunla arkadaşım ben, onu baba gibi görüyorum. Ben ona bir gün dedim ’Keşke Müslüman olsaydın.’ Müslüman olmak istediğini söyledi. Türkiye’ye gidiyoruz, seni orada Müslüman yapalım dedim. Karar verdi bizimle izne geldi” şeklinde konuştu.

Müslümanlığı seçen Jürgen Werner Schödorf ise, hacı olmayı da düşündüğünü belirterek, “Almanya’ya giderken herkese Müslüman olduğumu söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.