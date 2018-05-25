AK Parti Mardin milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı

AK Parti’nin Mardin milletvekili adayları tanıtım toplantısı öncesi şehir turu yaparak toplantının yapılacağı otele geçti. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Mardin’i kazanmak için çalınmadık kapı bırakılmayacağının vurgusu yapıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 24 Haziran tarihinde yapılacak genel seçimlerde Mardin’den birbirinden değerli insanları milletvekili adayı gösterildiğini söyledi. Eri, “1 Kasım seçimlerine giderken AK Parti’nin hedefleri bellidir. AK Parti tek başına iktidar olmak istemekte ve bu iktidarın Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu düşünmektedir. AK davaya gönül veren insanların 16 yılda gördükleri icraatların, gördükleri yatırım, gördükleri gelişimin, gördükleri hizmetlerin ancak ve ancak yine AK Parti ile devam edeceğine inançları tam ve sonsuzdur” dedi.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları Şeyhmus Dinçer, Cengiz Demirkaya, Veysi Şahin, Ahmet Yıldızoğlu, İbrahim Kösen ve Ahmet Kaya’nın özgeçmişleri okundu. Adaylar kürsü konuşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederken daha iyi bir Mardin, yaşanılır ve huzurlu bir kent için kişisel hesapları bir tarafa bırakarak el ele, gönül gönüle bir çalışma yapılması gerekliliğinin vurguladı.