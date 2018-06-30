Ak Parti Mardin Milletvekilleri mazbatalarını aldı

dönem Mardin milletvekili olarak seçilen Mimar Şeyhmus Dincel ile Cengiz Demirkaya mazbatalarını aldı. Mardin İl Seçim Müdürlüğüne mazbatalarını almak üzere gelen milletvekili Şeyhmus Dincel ile Cengiz Demirkaya’nın mazbata törenine Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve çok sayıda partili katıldı.

Aileleriyle birlikte mazbatalarını alan yeni milletvekilleri Mardin’e hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu’nun da bulunduğu törende konuşan milletvekili Şeyhmus Dinçel, mutlu ana tanık olmak, heyecanlarını paylaşmak üzere kendilerine eşlik eden teşkilat mensuplarına ve aile dostlarına teşekkür ederek çıktıkları yolda Mardinlilerin gösterdiği teveccühe mahcup olmamak için çalışacaklarını söyledi.

Milletvekili Cengiz Demirkaya, güçlü Mardin güçlü Türkiye yolunda vakit Mardin misyonu ile çıktıkları yolun başlangıcı olan 24 Haziran genel seçimleri sonucunda TBMM’de 27. dönem Mardin Milletvekili olarak hizmet edecek olmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.