Akdeniz Ateşi Hastalığı sempozyumu Mardin'de düzenlenecek

Saffet Yavuz, 16 Eylül´de Mardin'de Ailesel Akdeniz Ateşi ve Otoenflamatuar Hastalıkları Güneydoğu Bölge Sempozyumu düzenleyeceklerini söyledi.

Sempozyumun amacı, hastalara dayanışma, pozitif sosyal yaşam, aktif iş hayatı sağlamak olduğunu belirten Yavuz, “Gerekli devlet desteği ve bilincini oluşturmak önemlidir. 23 Ocak 2018'de kurulan FMF Ailevi Akdeniz Ateşi, Romatızmal Hastalıklar ve Dayanışma Derneği´nin çalışmaları neticesinde Dünya Romatoloji Haritasında 41. ülke olarak Türk Bayrağı ve dernek logosu yer almıştır. FAROMDER Derneği, kurucularının tamamı FMF hastası olup nadir, otoimmün romatizmal hastalıkları kapsayacak şekilde çalışma yapmaktadır. Türkiye´nin bu konuda çalışmaları dünya literatüründe kaynak kişi olarak bilinen profesör ve doktorlarla işbirliği içindedir” dedi.

Sempozyuma bölge illeri katılacak

Bu kapsamda Mardin ilinde düzenlenecek olan ve Batman, Siirt, Şırnak illerinden de katılımının sağlanacağı sempozyum uzman doktorların katılımı ile önemli bilgiler aktaracağını ifade eden Dr. Yavuz, şunları söyledi:

“Aile Hekimlerimize FMF hastalığını tanıtmak, güncel bilgileri paylaşıp farkındalık oluşturmak ve hastaları uygun şekilde yönlendirmek için 16 Eylül'de Prof. Dr. Ayşe Huri Özdoğan, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Özgür Kasap Çopur, Doç. Dr. Serdal Uğurlu, Uz. Dr. Kenan Barut katılacak. Sempozyumumuzun amacı, hastalarımıza, dayanışma, pozitif sosyal yaşam, aktif iş hayatı sağlamak, gerekli devlet desteği ve bilincini oluşturmak, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe sağlık müdürlükleri ve destek olabilecek sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, konuda uzmanlaşmamış sağlık çalışanlarının bilinçlendirmektir. Dileğimiz, Güneydoğu genelinde Ailesel Akdeniz Ateşi ve Otoenflamatuar Hastalıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır” diye konuştu.