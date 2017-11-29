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29 Kasım 2017 13:47

Artuklu Belediyesinden öğretmenlere Şanlıurfa gezisi

Artuklu Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Artuklu ilçesinde görev yapan genç öğretmenler ile emekli öğretmenler Şanlıurfa gezisine gönderildi.

Artuklu Belediyesinden öğretmenlere Şanlıurfa gezisi

29 Kasım 2017 13:47


Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini gezmeleri için emekli öğretmen ve her lisenin en genç öğretmeni geziye katıldı. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk gezi programıyla ilgili yaptığı açıklamada “Çocuklarımızın geleceğini emanet ettiğimiz, büyük bir özveri ile görevlerini yapan öğretmenlerimize minnet duyuyoruz. Her zaman öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek ve genç öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek için bu geziyi organize ettik. Gezide, genç öğretmenlerimiz, emekli öğretmenlerimizin tecrübelerinden yararlanma fırsatını bulmuş oldu. Emekli öğretmenlerimizi unutmadık ve unutmayacağız. Bu bağlamda bir kez daha toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasında önemli bir rol üstlenen öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.


Gezi programı kapsamında öğretmenler Şanlıurfa Müzesi, Balıklıgöl ve Eyüp Peygamber Türbesi ziyaretinin ardından kendileri için organize edilen sıra gecesine katıldı.




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