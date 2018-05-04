Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Ürdün üniversiteleri Rektörleri Prof. Dr. Mashoor Al- Refai, Prof. Dr.Tourki Obudat, Prof. Dr. Mahmoud El Awadi arasında imzalanan protokoller kapsamında, yükseköğretim kurumları arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, öğretim elemanları ve idari kadroların eğitimsel konularda bilgilendirilmesi, burs sağlanması ve bilimsel çalışmaların yapılması gibi konularda mutabakata varıldığı belirtildi.

Yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan öğrencilerin mevcut eğitim ve kütüphane imkanlarından yararlanması ve bilimsel araştırma laboratuvarlarının yeni teknolojilerle donatılarak geliştirilmesinde karşılıklı desteğin sağlanmasını da öngören işbirliği protokolünde yeni bölümlerin açılmasını desteklemek suretiyle Türkçe ve Arapça dillerinde eğitimin teşvik edilmesi yer alıyor.

Ürdün üniversiteleriyle imzalanan işbirliği protokolü ile ilgili olarak açıklama yapan Rektör Ağırakça, Türkiye ve Ürdün’ün derin tarihi ve kültürel ilişkilerle bağlı olduğuna işaret ederek, protokolle Mardin Artuklu Üniversitesi ile Ürdün Üniversiteleri arasında bilimsel alanlarda işbirliği ve kapsamlı danışmaları geliştirmek üzere kurumsal bir çerçevenin sağlandığını ve önümüzdeki dönemlerde akademik anlamda ilişkilerin daha da genişleyip derinleşeceğine inandığını ifade etti.

Ürdün Zaytunah Üniversitesi olarak Mardin Artuklu Üniversitesi ile yaptıkları protokolün üniversiteler arası mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir kilometre taşı olarak gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Obudat ise bu işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Artuklu Üniversitesinin son yıllarda yaptığı eğitim hamleleri ve özellikle sosyal bilimler alanında ortaya koyduğu kaliteli performansın çok etkileyici olduğunu vurgulayan Princess Sumaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mashoor Al- Refai ise, “Bu köklü coğrafyanın bütün medeni ve kültürel birikimlerinin izlerini taşıyan Artuklu Üniversitesinin son birkaç yıl içinde açtığı program ve bölümlerde yüzde yüz Arapça diliyle verilen eğitimin başarısı bizleri heyecanlandırdı. Bu uygulamanın Ürdün Üniversiteleri için bir örnek teşkil edeceğini ve yol gösterici olacağına inanıyorum” dedi.