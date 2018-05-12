Bakan Soylu, Mardin esnafını gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nın ardından kentin tarihi 1. Caddesine gelerek, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Bazı esnaflardan alışveriş yapan ve eşine hediye alan Soylu, girdiği bir tatlıcıda vatandaşlara ve gazetecilere tatlı ikram etti. Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Bakan Soylu, yolda gördüğü çocuklara da oyuncak hediye etti.