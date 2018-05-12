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12 Mayıs 2018 15:27

Bakan Soylu, Mardin esnafını gezdi

Mardin’de Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından kent esnafını gezdi.

Bakan Soylu, Mardin esnafını gezdi

12 Mayıs 2018 15:27


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de düzenlenen Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı’nın ardından kentin tarihi 1. Caddesine gelerek, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Bazı esnaflardan alışveriş yapan ve eşine hediye alan Soylu, girdiği bir tatlıcıda vatandaşlara ve gazetecilere tatlı ikram etti. Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Bakan Soylu, yolda gördüğü çocuklara da oyuncak hediye etti.




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