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17 Ağustos 2018 11:58

Bayramı sağlıklı geçirebilmek için uzmanlardan uyarı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların Kurban Bayramını sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarı yaptı.

Bayramı sağlıklı geçirebilmek için uzmanlardan uyarı

17 Ağustos 2018 11:58

Hijyen ve temizliğe dikkat edilmesi gerekliliğini kaydeden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “Kurban Bayramında tatlı tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı da doğal olarak artmaktadır. Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir” dedi.


Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz yaptığı açıklamada kurbanlıkların dini hükümler, hijyen temizliğine dikkat edilerek kesiminin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, "Kurban kesiminin, gerekli dini hükümlere uygun, hijyenik hale getirilmiş, sağlıklı çevre koşullarında gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Gerek kurban kesiminden önce gerek hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası esnasında gerekse pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında temizlik ve hijyen kuralları ihmal edilmemelidir. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramında yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır” dedi.


Etlerin sindiriminin zor olan besinler olduğunu belirten Yavuz, “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Et, proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminleri de içermesine rağmen C ve E vitaminini içermemektedir. Bu nedenle etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Etler ızgarada pişirilirken, ateş, eti yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yüksek ateş, yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 derece olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin ögesi kaybını artırır. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır. Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır" diye konuştu.




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