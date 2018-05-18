Binlerce Mardinli Kudüs için tek yürek oldu

Fuat Yağcı Camiinde kılınan cuma namazının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek İsrail’in Filistin’de katlettiği binlerce Müslüman için cenaze namazı kıldırdı.

"Kudüs ümmetindir, ümmetine sahip çık" sloganı ile bir araya gelen binlerce Mardinlinin İsrail’e olan tepkisine Mardin Valisi Mustafa Yaman’de şube müdürleri ile birlikte katılarak destek verdi. Cami avlusunda Memur Sen Mardin Şube Başkanı Mustafa Aydın basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’i "Terör devleti", saldırıları da "Soykırım" olarak nitelendirilmesini yerinde bulduklarını söyledi. Aydın, "Hükumetin ABD ve İsrail’deki büyükelçiliklerimizi geri çağırıp İsrail büyükelçisini ülkesine göndermesini, 3 günlük milli yas ilan etmesini ve uluslar arası dinamikleri harekete geçirmesini de takdirle karşılıyoruz" dedi.

Aydın çağrı ve beklentilerinin İsrail’in işgal ettiği, topraklardan çıkarılması ve işlediği insanlık suçundan dolayı yargılanarak cezalandırılması olduğunu söyledi. Açıklamaların ardından grup İsrail zulmünü lanetleyen sloganlar atarak camiden olaysız ayrıldı.